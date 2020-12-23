Fabrikada dehşet anı kamerada!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yükleme için fabrikaya yanaşan TIR, bir başka aracın şoförünü ezdi. Geçen temmuz ayında meydana gelen korkunç olayın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
Feci kaza, 24 Temmuz akşamı Arnavutköy'de bir gıda firması fabrikasında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, gıda firmasına ait TIR, yükleme işlemi için platforma yanaşmak istedi. TIR şoförü S.Ö. bu sırada platformun önünde bekleyen Ferit Uyanık'ı fark etmedi. Geri geri yanaşan TIR, şoför Uyanık'ı platformla aracın arasına sıkıştırdı. İş yerindeki bir başka çalışanın fark etmesi üzerine TIR şoförü aracını öne aldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferit Uyanık hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.
AİLENİN AVUKATINDAN 'DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI' BAŞVURUSU
Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olayda kusurlu olduğu iddia edilen her iki firmanın yetkilileri ve çalışanları hakkında dava açıldı. Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken, ailenin avukatı Berke Kaşıkaralar, ölen işçi Ferit Uyanık'ın 17 yaşındaki kızı için kamyonun sigortalı olduğu sigorta şirketine 'destekten yoksun kalma tazminatı' başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren sigorta şirketi, 14 bin 500 lira tazminat ödeme teklifinde bulundu.
'TEKLİF HAYATIN AKIŞINA AYKIDIR'
Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Berke Kaşıkaralar, hayatını kaybeden TIR sürücüsünün 2 yasal mirasçısı olduğunu belirterek, "Bunlardan biri 17 yaşındaki kız çocuğu diğeri ise 21 yaşındaki erkek çocuğu. Erkek çocuğu destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanamıyor. Ancak kız çocuğu destekten yoksun kalma tazminatına hak kazandı. Sigorta şirketine başvurumuzun sonucunda 14 bin TL tutarında tazminat teklif edildi. Böylesine bir durumda 17 yaşındaki genç bir kardeşimize 14 bin TL teklif edilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. 14 bin TL ile bir kişinin 5 yıl hayatını sürdürebilmesi gerçekten çok zordur. Ailenin maddi bir gücü yoktur. Tazminat davasındaki haklarımızı ve geriye kalan tüm yasal haklarımızı ölümden sorumlu olan kişilere karşı sürdüreceğiz" dedi.
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