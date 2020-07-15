DHA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Erdal D. (37),velayet nedeniyle tartıştığı boşandığı eşi Sultan Kaya'yı (32),defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün sabah saatlerinde, Seferihisar Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önünde meydana geldi. Erdal D., 2 çocuğunun annesi olan eski eşi Sultan Kaya'nın iş yerinin önüne gitti. Kaya, Erdal D.'yi fark edince yanına gitti. İkili arasında, yeni sonuçlanan ve anneye verilen çocukların velayet davası nedeniyle tartışma çıktı.

2 ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal D., yanındaki bıçakla Kaya'ya saldırdı. Birçok bıçak darbesi alan Kaya, kanlar içinde yerde kalırken, Erdal D. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sultan Kaya ardından, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

'VELAYETİN ANNELERİNE VERİLMESİNE SİNİRLENDİM'

Polis ekiplerince Erdal D.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Erdal D., belirlenen adresine düzenlenen operasyonda polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Erdal D., buradaki ilk ifadesinde, "Çocuklarımın velayet davası yeni sonuçlandı. Velayet annelerine verilince çok sinirlendim" dediği öğrenildi.