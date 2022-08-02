Eski kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü!

İHA'da yer alan son dakika haberine göre ikilinin tartışması kavgaya dönüşürken, Zülfiye Ö. yanında bulunan bıçak ile Ercan Ölmez’e saldırdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde dün edinilen bilgiye göre, Ercan Ölmez, Bankalar Caddesi'nde eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen Zülfiye Ö. ile karşılaştı.

Ölmez, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.