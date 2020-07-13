DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2233. Sokak'taki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz binmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.