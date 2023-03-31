Yapılan ilk incelemede, öğretmen olan Hüseyin Fırat'ın, babası Cumali, annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Remziye ve Mesut Fırat'ı silahla vurduğu belirlendi.

AA'da yer alan habere göre Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta, bir evde doğal gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, 3 katlı binanın ikinci katındaki evde silahla vurulmuş 6 kişinin cesediyle karşılaştı.

Elazığ'da bir kişi, ailesinden 5 kişiyi silahla öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi.