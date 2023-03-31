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Son dakika haberi Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu!

Elazığ'da bir evde 6 kişi cansız olarak bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede öğretmen olan Hüseyin Fırat'ın, babası Cumali, annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Remziye ve Mesut Fırat'ı silahla vurduğu belirlendi. Zanlının daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdiği belirlendi

Giriş: 31.03.2023 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu!
AA

Elazığ'da bir kişi, ailesinden 5 kişiyi silahla öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi.

AA'da yer alan habere göre Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta, bir evde doğal gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, 3 katlı binanın ikinci katındaki evde silahla vurulmuş 6 kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede, öğretmen olan Hüseyin Fırat'ın, babası Cumali, annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Remziye ve Mesut Fırat'ı silahla vurduğu belirlendi.

Hüseyin Fırat'ın daha sonra evdeki doğalgaz vanasını açıp silahla hayatına son verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraflar: DHA

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