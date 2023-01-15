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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ekrem Örenç, son dakikada gelen golün faydalarını ilerleyen haftalarda göreceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Örenç karşılaşmaya çok iyi başladıklarını belirterek, "İlk 15 dakika üstün olan taraftık. 15. dakikadan sonra rakibimiz direnç gösterdi ve oyuna ortak oldu. Penaltıdan sonra oyun üstünlüğü yine bize geçti. İlk yarının sonuna doğru ikinci golü bulduk ancak doğru bir ofsayt kararıyla iptal oldu." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda Fatih Karagümrük'ün daha oynayan taraf olduğunu belirten Ekrem Örenç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakibimiz daha çok pas yaptı, daha çok koştu. Direnç göstermemiz gerekiyordu ama yapamadık. Maçın sonuna doğru oyuna ortak olduk. Son dakikada bir gol bulduk. Bizim için net bir gol oldu, rakip takımın dediği gibi elle oynama yoktu. Hedefimiz 3 puandı ama son dakikada gol atmanın faydalarını da önümüzdeki haftalarda göreceğiz diye düşünüyorum."

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