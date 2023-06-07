Kahramanmaraş'ta, Cumhuriyet Başsavcılığınca yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı, polise teslim oldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLİP TUTUKLANDI
AA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
DİĞER MÜTEAHHİT DE CEZAEVİNDE
Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.