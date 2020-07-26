İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

AA'nın haberine göre, bölgede görevli jandarma ekiplerinin teselli etmeye çalıştığı Yılmaz'ın yakınlarından fenalık geçirenlere sağlık personelince müdahale edildi.

Otobüs sürücüsü Adnan A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yılmaz'ın ailesiyle Bolu'dan Akçakoca'ya gittiği öğrenildi.