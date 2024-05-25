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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da Haydarpaşa açıklarında Rus petrol tankerinin dümeni kilitlendi

        Son dakika haberi Dümeni kitlendi! 41 bin ton petrol yüklü!

        Rusya'dan Mersin'e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen OSAKA isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tanker römorkörlerimizce anında müdahale edilerek emniyete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:50
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        Dümeni kitlendi! 41 bin ton petrol yüklü!
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        İstanbul Haydarpaşa Limanı açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen "OSAKA" isimli 183 metre boyundaki petrol ürünü yüklü tanker, çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na demirletildi.

        AA'da yer alan habere göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'dan Mersin'e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen "OSAKA" isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tankerin, römorkörlerce anında müdahale edilerek emniyete alındığı belirtildi.

        Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan refakatinde, KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-11 römorkörlerince çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği aktarıldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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