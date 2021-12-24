Dört polise işkence iddiası ile dava

SHOW Haber'den Pınar Tatlıbaş Özkök'ün haberine göre; 21 yaşındaki genç adam eve giderken polisler kimliğini sordu, o da kimliğini gösterdi ardından polisin 'Hemen git buradan' söylemine karşı çıktı.
Bunun üzerine 'Bana karşı gelemezsin' diyen polis genci dövmeye başladı. Yumruk atılması ile yere düşen genç, dört polis tarafından darp edildi.
Genç adam 112'yi aradı yardım istedi, ardından 155'i arayıp polisten yardım istedi ancak sonuç alamadı.
112 gelmeden yaka paça gözaltına alınan gencin yaşadıkları kameralara yansıdı. Yeniden 112'yi arayan genç sonuç alamadı ve "Sağlık hizmeti almam engellendi" dedi.
Darp edilen genç saatler sonra sağlık hizmeti alabildi, ağır bir kafa travması geçirdiği, duyma sorunu yaşadığı ve çenesinin kırıldığı ortaya çıktı. Konuşamaz hale gelen genç "Karakoldayken gözlerimi kapattım ve ölmemek için dua ettim, çok büyük bir acı içerisindeydim" dedi.
İki ameliyat geçiren genç, adam suç duyurusunda bulundu. 4 polis hakkında işkence suçundan dava açıldı. Polisler hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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