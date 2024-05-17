Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Diyanet Audi aracı iade ettiğini duyurdu

        Son dakika haberi Diyanet Audi aracı iade ettiğini duyurdu

        Diyanet İşleri Başkanlığı, tartışmalara neden olan Audi A8 makam aracının iade edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet'ten Audi A8 kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında başkanlıkta alınan kararları duyurdu.

        Kamuoyunda tartışmalara neden olan Başkan Ali Erbaş'ın kullandığı Audi A8 makam aracının da bu kapsamda iade edildiği belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır. Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır. Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır. Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir. Bu bağlamda tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Habertürk Anasayfa