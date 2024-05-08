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        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri: En çok yardım Türkiye'den

        Son dakika haberi Dışişleri: En çok yardım Türkiye'den

        Dışişleri Bakanlığı: Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 08.05.2024 - 19:06
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        "En çok yardım Türkiye'den"
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Filistin'e yaptığı yardımlarla ilgili bilgi verdi.

        "Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke!" diyen Sözcü Keçeli, şu ifadeleri kullandı:

        "Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda."

        "Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır’ın El Ariş Limanı’na yanaştı."

        "Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı."

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