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        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'a tepki

        Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'a tepki

        Dışişleri Bakanlığı: İsrail Dışişleri Bakanı'nın sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 20:31 Güncelleme: 26.04.2024 - 22:59
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        İsrail Dışişleri'ne sert tepki!
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) hedef alınması, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

        Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımının "ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklama" olduğunu vurguladı.

        Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

        "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir. İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

        AK Parti Sözcüsü Çelik konuya dair "İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir. Tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

        İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir görsel paylaşmıştı.

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        #türkiye
        #israil
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