Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Nisan Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

30 Nisan Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan

ALİ ŞANSALAN İLE 8'ER GALİBİYET

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan, şu ana kadar siyah-beyazlıların 13, sarı-kırmızılıların ise 12 maçını yönetti. Her iki takım da bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet aldı.

Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. 35 yaşındaki hakem, siyah-beyazlı futbolculara 32 kez sarı kart gösterirken, kırmızı kartına ise başvurmadı.