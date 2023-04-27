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Son dakika haberi Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu.

Giriş: 27.04.2023 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
AA

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Nisan Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

30 Nisan Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan

ALİ ŞANSALAN İLE 8'ER GALİBİYET

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan, şu ana kadar siyah-beyazlıların 13, sarı-kırmızılıların ise 12 maçını yönetti. Her iki takım da bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet aldı.

Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. 35 yaşındaki hakem, siyah-beyazlı futbolculara 32 kez sarı kart gösterirken, kırmızı kartına ise başvurmadı.

Ali Şansalan, bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük ve sahasında 3-1 galip geldiği İstanbulspor mücadelelerini yönetti.

Hakem Ali Şansalan, Galatasaray'ın ise 12 maçında sahada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle bu karşılaşmaları tamamladı. Galatasaraylı futbolcular, Şansalan tarafından 30 sarı kart görürken, kırmızı ise çıkmadı.

Ali Şansalan, bu sezon Aslan'ın evinde 2-1 kazandığı Antalyaspor ve yine sahasında 2-0'la geçtiği Adana Demirspor maçlarının da hakemiydi.

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