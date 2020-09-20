AFAD: "Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

Büyüklük : 5.1 (Mw)

Yer : Bor (Nigde)

Tarih-Saat : 20.09.2020, 22:08:05 TSİ

Enlem : 38.0016 N

Boylam : 34.0066 E

Derinlik : 6.97 km

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

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