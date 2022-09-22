Denizli'deki helikopter kazasında yaralananların son durumu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bilinçleri açık, sağlık durumları iyi. Kendileriyle konuşma imkanı bulduk. Rusya'dan gelen heyette 2 kişinin hayatını kaybetmesi bizleri üzdü. Hayatın akışı içinde bunlar yaşanıyor. Dileğimiz bu hadiselerin bir daha yaşanmaması. Kaza kırım heyeti incelemeleri başlattı. Bir taraftan da adli kısımla ilgili savcılığımız çalışmaları yürütüyor" dedi.
KAZANIN NASIL OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM
Denizli’nin Çardak ilçesinde 2 Rus personelin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazasından sağ olarak kurtulan Türk pilot Ömer Kaan Çakır, yaşananları ilk kez anlattı. Yere çarpma esnasında kemerinin açılması sonucu helikopterden fırlaması sonucu hayatta kalan Çakır, “Neler yaşandığını hatırlamıyorum” dedi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, dün saat 16.00 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Yere çarptıktan sonra tuz depolama sahasında sürüklenen Rus yapımı yangın gözetleme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si olan Rus uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’nci pilot İgor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. İkisinin durumunun ağır olduğu bildirilen 5 yaralının tedavilerine devam ediliyor.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Türk pilot Ömer Kaan Çakır ve kendisi de emekli bir havası asker olan baba Mustafa Çakır yaşananları ilk kez anlattı.
Yaralı oğlunun yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan ve kendisi de emekli bir havası asker olan Mustafa Çakır, “Çok şükür şuan durumu iyi. Doktorlarımız ilgileniyor. Kaza bildiğim kaşarıyla ser iniş yapmaları nedeniyle meydana gelmiş. O esnada benim oğlum fırlamış. Düşme sırasında kemeriniz mucize eseri çözülmesi hayatta kalmasını sağlamış. Saç ve derisinde yırtılmalar var. Elinde kolunda bileğinde kırıklar var. Bilinci çok iyi değil. Kendimde kara havacısıydım. Uçuş teknisyen astsubayı olarak ülkeme hizmet ettim. Yaşadığımız çok zor bir şey” dedi.
Kaza sırasında yaşananları hatırlayamayan yaralı Türk pilot Ömer Kaan Çakır ise "İnanın kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum, ne oldu ne bitti bilmiyorum. Çünkü o an bilincimi kaybetmişim, ben kendime geldiğimde helikopter dışında aynı bu şekilde yatıyordum. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu'nun da bizi ziyarete geleceğini öğrendik" diye konuştu.
Pilot Çakır, helikopterin yakıt ikmali için mi iniş yapıp yapmadığını hatırlamadığını söyledi.
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