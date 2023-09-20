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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 00:17 Güncelleme: 20.09.2023 - 01:05
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul etti.

        Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini ve barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

        Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti."

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