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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro'yla görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro'yla görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.08.2024 - 20:40 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:40
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro'yla görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela'daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezuela'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.

        Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

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