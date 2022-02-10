Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testi negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'a 5 Şubat'ta başta ses kısıklığı olmak üzere bazı semptomlar göstermesi üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını hatırlattı
Omicron varyantına yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinde izolasyona geçtiğini belirten Topaloğlu, bu süreçte semptom takibi ve detaylı günlük muayeneleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
"ŞİKAYETLERİ VE SEMPTOMLARI TAMAMEN KAYBOLDU"
Topaloğlu, "Bunun dışında bu süre zarfında iki kez, gözden bir şey kaçmaması amacıyla kan tahlilleri yapıldı. Hamdolsun onlarda da herhangi bir sorun tespit etmedik. Aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın son 2-3 gündür şikayetleri ve semptomları tamamen kayboldu. Hanımefendinin ise çok hafif düzeyde semptomları mevcut, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde tablo devam etmekte." dedi.
Son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"AŞININ ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 sürecini rahat atlatmasında aşının etkili olduğunun altını çizen Topaloğlu, "Aşının kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Pandeminin başından beri Cumhurbaşkanımızın aşı konusundaki duruşu çok netti. Ülkemizde ilk aşı olan kişilerden Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu davranışıyla da bütün vatandaşlarımıza örnek oldu zaten. Hatırlatma dozu da dahil bütün aşıları tamdı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Özellikle sürecin bu kadar sorunsuz ve rahat geçirilmesinde aşının çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum." diye konuştu,
Erdoğan'a karantina sürecine özel bir beslenme ya da diyet programı uygulanmadığına değinen Topaloğlu, "Sayın Hanımefendi, Sayın Cumhurbaşkanımızın diyeti konusunda çok hassas. Kendisi normalde de sağlıklı bir diyet programını Cumhurbaşkanımıza uyguluyor. Bu hastalığa özel bir program yapmadık, bu diyete devam edildi. Ama enfeksiyon hastalıklarında tüm hastalarımıza önerdiğimiz gibi bol sıvı almasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan da istedik." diye konuştu.
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