Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme yapacağını söyledi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz." yanıtını verdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bugün saat 15.30'da bir görüşme gerçekleştirecektir. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacaktır" denildi.