Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 14.00'te Beştepe'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 14.00'te bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği konusu ve emekli maaşlarının gündeme gelmesi bekleniyor.
MHP lideri Bahçeli partisinin Meclis'teki grup toplantısında bu konuda önemli mesajlar vermişti.
Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Hükümetin alacağı kararın yanında olacağız. MHP, İsveç'in NATO'ya girişine sıcak bakmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.