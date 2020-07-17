HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı. Erdoğan, "Gündemimizde yok ama Bilim Kurulu değerlendirme yapacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında, "Namazla ilgili daveti Diyanet yapacak. 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek." dedi. Dünyadan gelen açıklamalar hakkında konuşan Erdoğan "Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Kararımız siyasi değil. Milletimizin özeli, bizim de gençlik hayalimizdi" ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı konusunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gündemimizde yok ama Bilim Kurulu değerlendirme yapacak" dedi.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ÇATIŞAMASI

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Ermenistan işgalci. İşin buralara geleceği belliydi. Biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız, sonuna kadar destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Libya konusunu değerlendiren Erdoğan, "Hangi sorumluluğu aldıysak, bunu devam ettireceğiz. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Mısır'ın attığı adımlar illegal bir sürecin içerisinde olduklarını gösteriyor" dedi.