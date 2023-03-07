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Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Sultanı Waddaulah'ın Ankara ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. İkili ilişkilerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, iki ülkenin ilişkilerinin kuvvetlendiğini ifade etti.

Giriş: 07.03.2023 - 18:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden Brunei Sultanı ile beraber basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Savunma sanayi, inşaat, turizm, tarım, sağlık, bilişim, İslami finans ve helal üretim alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. İlişkilerimizin ahdi zeminini imzaladığımız anlaşmalarla tahkim ettik.

Okçular Vakfımızımın, büyükelçiliğimizin ve Yunus Emre Enstitümüzün katkıları ile okçuluk dersleri veriliyor.

Bu şekilde beşeri ilişkilerimiz her geçen daha da kuvvetleniyor. Görüşmelerimizde güncel, küresel meseleler üzerinde de durduk. Filistin ve Ukrayna savaşını ele aldık.

Bölgesel ve uluslararası platformlarda işbirliğimizi artırmanın önemine değindik. Bu ziyarete vesile teşkil eden 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk. Kendilerine 12 dakikalık deprem felaketini izlettik. Kendileri de bu felaketi bizzat görünce hakikaten bunun boyutunu daha derinliğine anlamış oldular.

Sözlerime son verirken dost ve kardeş Brunei halkına şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Brunei Sultanlığı'nın sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.

Yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Fotoğraf: AA

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