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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÜniAK FEST Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Bu gençlik uyuyan destanı uyandıracak gençliktir. Bu gençlik milletimizin parlayan yıldızı olan gençliktir. Bu gençlik Allah vergisi zekasıyla enginlere sığmayan gençliktir.

"GENÇLİKLE GURUR DUYUYORUZ"

Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme fırsatı verdiği için hamd ediyorum. Gençlikle gurur duyuyoruz çünkü Türkiye Yüzyılını emanet edeceğimiz bu gençlik, milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüreceği gençliktir.

Birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılına yürüyoruz.

Son dönemde birileri, kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor.

Biz gençlerimizi seviyoruz. Gençlerimiz de bizi seviyor. Gençlerimiz enerjileriyle dinamizmleriyle hep bizim yanımızda yer aldılar.

"KİMSENİN ARAMIZA GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

AK Parti, dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en fazla oy alan parti olmayı sürdürecektir.

Gençlerimizle aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz.

AK Parti'nin genel üye sayısı, 11 milyon 241 ile diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.

"YILLARCA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PENÇESİNE İTİLDİLER"

Yıllarca bu ülkenin evlatları terör örgütlerinin pençesine itildi. Dağlarda, mağaralarda ölüme sürüklendi.

"KAT SAYI ADALETSİZLİĞİNE SON VERDİK"

3,3 milyon öğrencimizin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi endeks borcunu sildik. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okullarına dönme imkanı sağladık.

Kat sayı adaletsizliğine son verdik. Kızlarımıza uygulanan, haksızlığın ötesinde bir hakaret olarak gördüğümüz başörtüsü yasağını biz kaldırdık."