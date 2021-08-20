Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Afganistan şu anda ciddi manada adeta kendi başına bırakılmış ve Taliban'ın burada takınacağı tavır belli olduğu halde Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş. Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir.

Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Öte yandan bize sığınanlara kapımızı düzenli olarak açtık. Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. Afganistan'dan 1 buçuk milyon göç olduğunu söylediler ancak 300 bin kişi var. Muhalefetin dediği kadar bir rakam yok.

(Gizli göçmen anlaşması iddiası) ABD Elçiliği yalanladı ama muhalefet halen dillendiriyor. "