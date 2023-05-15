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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Milletimizin dediği olacak

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım" dedi. Kılıçdaroğlu daha sonda bir videoya paylaşıp, "Buradayım, vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı

Giriş: 15.05.2023 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Milletimizin dediği olacak
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak" dedi.

"BURADAYIM" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu daha sonda bir videoya paylaşıp, "Buradayım, vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

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