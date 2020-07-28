Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk tabancayla kazara annesini karnından vurarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 16 yaşındaki Y.Ç.'nin temizlediği tabanca kazara ateş aldı. Silahından çıkan mermi anne A.G. (33) karnına isabet etti.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne tedavi altına alındı. A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.