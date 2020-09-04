İzmir'in Balçova ilçesindeki ünlü bir restoranın sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev (38),evinde ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre, Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşayan Barış Dev'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi.

Polis, evde Barış Dev'in cansız bedeni ile karşılaştı. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Dev'in ölüm nedeni araştırılıyor.