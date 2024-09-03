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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Biz tekrar 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Can Atalay'ın milletvekilli olduğunun Genel Kurul'da tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün de CHP heyeti bugün saat 14.00'te Can Atalay için ikinci kez TBMM'de olağanüstü toplantı yapılması için başvuruda bulundu.