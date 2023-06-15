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Son dakika haberi CHP'de 4 Haziran öncesi atanan danışmanların görevi sonlandırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırıldı

Giriş: 15.06.2023 - 19:10 | Güncelleme: ABONE OL
CHP'de 4 Haziran öncesi atanan danışmanların görevi sonlandırıldı
Habertürk Ankara

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Danışman ve Başdanışmanlık görevlerini yürüten isimlerin, görevlerine son verildiği duyuruldu.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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