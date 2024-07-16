Son dakika haberi Cenk Tosun Fenerbahçe'de!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın'ın ardından üçüncü hamlesini Cenk Tosun'la yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcüyle prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.

İşte o açıklama:

"Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet oyuncusu Cenk Tosun için veda mesajı yayımladı.

REKLAM

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cenk Tosun'a emekleri için teşekkür ederiz. Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BEŞİKTAŞ'TA 5 KUPA KAZANDI