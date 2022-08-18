Çaykur Rizespor, Anthony Van Den Hurk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Çaykur Rizespor´umuz, Anthony Edsel Johannes van den Hurk'un transferi için İsveç ekibi Helsingborg IF ile anlaşmaya varmıştır. 29 yaşındaki santrfor, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Anthony van den Hurk'a "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.