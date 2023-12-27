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        Haberler Gündem Son dakika haberi Çankırı’da 4.5 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Çankırı’da 4.5 büyüklüğünde deprem

        Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 16:16 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:27
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        Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        "OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çankırı ilimizin Ilgaz ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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