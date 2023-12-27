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        Haberler Gündem Güncel Malatya deprem | Naci Görür'den son dakika açıklaması: Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!

        Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!

        Malatya'da, bu sabah saat: 10.55'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, yürekleri bir kez daha ağızlara getirdi. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde büyük acı yaşanan kentteki depremi, Prof. Dr. Naci Görür değerlendirdi. Görür, bölgedeki stresin arttığına dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:56
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        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
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        6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, AFAD verilerine göre saat 10.55’te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya'daki fay hattıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte Görür'ün açıklaması...

        "BELLİ ÖLÇÜDE STRES YÜKLENMİŞTİ"

        "Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da, 4.4 deprem oldu. Deprem tam, Malatya Fayı'nın güney ucunda. Malatya Fayı'nın, Maraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik.

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        "STRES YÜKLENDİĞİNİ ANLIYORUZ"

        Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Boğaziçi, depremi Küçüklü-Doğanşehir ve 4.3 olarak revize etti. Pek değişen bir şey yok. Deprem Malatya, Doğanşehir ve Sürgü faylarının kesişim bölgesinde."

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        #malatya deprem
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