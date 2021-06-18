Can pazarı! Devrilen kurbanlık yüklü TIR'a çarptı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kurbanlık yüklü TIR'a çarpan otomobilde sürücü hayatını kaybederken, bir yaşındaki kızı ile eşi ağır yaralandı.
Feci kaza, saat 04.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Hakan Gönül (40) yönetimindeki 03 RF 338 plakalı kurbanlık hayvan yüklü TIR, Turanköy Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazadan saniyeler sonra aynı yöne seyir halinde olan sürücü Yusuf Şal (36) yönetimindeki 34 BRA 014 plakalı otomobil, devrilen TIR'a çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki eşi Türkan Şal (35) ve kızı 1 yaşındaki Ayla Şal ağır yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye arama kurtarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan anne ve minik kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen sürücünün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kazada, TIR'ın dorsesindeki 100 büyükbaş hayvandan 1'i öldü. Kurbanlık hayvanlar başka TIR'a yüklenerek Bursa'ya sevk edildi. 4 saat boyunca ulaşıma kapalı kalan Bursa-Ankara karayolu ise, araçların çekiciler ile kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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