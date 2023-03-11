Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Büyük tepki çekmişti! Kur'an kursunda çocuğu dövmüştü! Flaş gelişme! - Kuran kursunda dayak

Büyük tepki çekmişti! Kur'an kursunda çocuğu dövmüştü! Flaş gelişme!

İstanbul'da, bir derneğe ait olan Kur'an kursunda 13 yaşındaki çocuğu döverken görüntüleri ortaya çıkan ve sosyal medyada büyük tepkiye neden olan Sedat Ç., gözaltına alındı. Sedat Ç., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Giriş: 11.03.2023 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Büyük tepki çekmişti! Kur'an kursunda çocuğu dövmüştü! Flaş gelişme! - Kuran kursunda dayak
DHA

İstanbul Büyükçekmece'de, polise giden D.Ç., Hürriyet Mahallesi Dokuz Eylül Sokak'ta bulunan Tepecik İlim Kültür ve Hizmet Derneği Kur'an kursuna gönderdiği 13 yaşındaki oğlu M.Ç.'nin, 24 Şubat günü hocası tarafından darp edildiği şikayetinde bulundu.

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre D.Ç., oğlunun arkadaşının cep telefonuyla gizlice kaydettiği dayak anlarının görüntülerini polise verdi. Şikâyet ve görüntüler üzerine polis Sedat Ç.'yi gözaltına aldı.

ÇOCUKLAR DALGA GEÇTİĞİ İÇİN DÖVMÜŞ

Kendisiyle dalga geçtikleri için çocukları dövdüğünü itiraf eden Sedat Ç., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Olay anına görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki çekmişti.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
BUDO'da bazı seferler iptal
BUDO'da bazı seferler iptal
Depremde hasar alan binada kısmi çökme
Depremde hasar alan binada kısmi çökme
Türk kara sularına geri itilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türk kara sularına geri itilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Denizli'de depremzede dolandırıcılarına operasyon: 12 tutuklama
Denizli'de depremzede dolandırıcılarına operasyon: 12 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.