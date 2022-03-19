Bolu Dağı Tüneli içinde zincirleme kaza! İstanbul'a ulaşım durdu

SON DAKİKA | Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul'a ulaşım durdu... Bolu Tüneli açık mı kapalı mı?

HABERTURK.COM / Ajanslar

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Bolu Dağı Tüneli içerisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

KAZA ANI

KAZA ANINI ANLATTI

Kazada yaralanan Yavuz isimli sürücü, “Kaza olmuştu, biz de arkadan geldik duramayarak kazaya karıştık. Otobüs tıra çarpmış, ben de otobüse çarptım. Arkadan gelen otobüs de bana çarpınca benim aracım havaya kalktı” dedi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi.

Vali Ümit, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.

BAKAN KOCA: 10 AMBULANS, 1 UMKE EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazaya ilişkin, "Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklaması yaptı.