Bingöl'de Eren Kış-16 operasyonu başlatıldı!

Bingöl'de Eren Kış-16 Bingöl-Sözgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 960 personel 71 operasyonel tim görev alıyor.