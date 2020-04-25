25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya ve Isparta sınırları içinde kalan 650 kilometrekare alana sahip Beyşehir Gölü, turizme kazandırılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri arasında olan gölün Karaburun mevkisine; plaj, marina, kamping alanı, bungalovlar ve çadır kamplı tesisler yapılacak.
"BEYŞEHİR KONYA İÇİN DENİZ NİTELİĞİNDE"
DHA'da yer alan habere göre turizme kazandırılması planlanan bölgenin 188 hektarlık bir alanı kapsadığını belirten Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, projeyle ilgili şunları söyledi: ''Beyşehir Karaburun´da 188 hektarlık bir alanda plaj, marina, kamping alanı, bungalovlar ve çadır kamplı tesisler olmak üzere kapsamlı bir çalışma yaptık. Projenin animasyonunu sosyal medya yoluyla vatandaşımıza izlettik. Görüşlerini aldık. Beyşehir, Konya için deniz niteliğindedir.
"İÇ ANADOLU'NUN YAZLIĞI OLACAK"
Bu projeyle Konya'mızın, İç Anadolu´nun yazlığı olacak bir yer hazırlıyoruz. Bu sene plaj, karavan ve günü birlik kamping alanını çözeceğiz. Manzaraya hakim bir yerde kademeli bir biçimde bungalovlar yerleştireceğiz. Plajın arka planında, sazın içinde çakma ağaçlarla ahşap yapı kavramıyla yine bungalovlar ve kameriyeler çözeceğiz.
"GÜZEL BİR TATİL OLANAĞI SUNACAĞIZ"
Plajımız, Akdeniz de ne varsa; şezlonguyla, çadırıyla, şemsiyesiyle tabi gözetleme kulelerine kadar düzenli bir biçimde, buraya gelen vatandaşın hem kendini dinleyeceğiz, hem yüce Mevla'nın bu verdiği cömert bu güzellikleri yerinde yaşayacağı bir manzarayla güzel tatiller yapmalarını sağlayacağız.''
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