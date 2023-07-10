Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında yarın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Biden görüşmesi saat 18.00'de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.

BEYAZ SARAY: TÜRKİYE'NİN AB HEDEFLERİNİ HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ

Beyaz Saray Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik hedeflerini her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini belirterek, bu görüşmelerin Türkiye ile AB'nin 27 üyesi arasında bir mesele olduğunu da sözlerine ekledi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, "Odak noktamız NATO ittifakına katılmaya hazır olan İsveç" diye ekledi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME 17.30'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başlayacak.

NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması Haberi Görüntüle

Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la Türkiye saati ile 17.30’da üçlü görüşme yapacak.

NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde ele alınacak ana gündem maddeleri arasında İsveç'in olası üyeliği de yer alacak.