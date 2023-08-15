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        Son dakika haberi Beşiktaş Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi!

        Beşiktaş, Milot Rashica transferi için Norwich City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 23:03
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        Beşiktaş transferi açıkladı!
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        Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferi için Norwich City ile görüşmeler başlandığını KAP'a bildirdi.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

        “Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır.”

        İSTANBUL'A GELİYOR

        Beşiktaş'ın yeni transferi Rashica, İstanbul'a doğru yola çıktı. 27 yaşındaki Kosovalı futbolcuyu taşıyan uçağın bu gece 01.00 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. 4 yıllık anlaşmaya varılan Rashica, sağlık kontrollerinden geçip siyah-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacak.

        BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

        Beşiktaş yönetiminin, Kosovalı sağ kanat oyuncusu için Norwich City ile 5 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi.

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