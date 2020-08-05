Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan, Erol Bulut'un yerine Alanyaspor'un hocalığı için anlaşmaya vardı. 40 yaşındaki çalıştırıcının son temasların ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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