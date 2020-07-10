Adana'nın Seyhan ilçesinde tıraş olduğu berber kalfası Aytekin Kıyga'yı tabancayla vurarak öldüren Güney T.'nin, emniyetteki ifadesinde, saldırıyı Mesut T.´nin alacağı olduğunu söyleyip, Aytekin Kıyga'yı ayaklarından vurup korkutmasını istediği için gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.
Olay, 8 Temmuz'da saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak'taki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, 7 Temmuz'da bir kişi, Aytekin Kıyga'nın kalfa olarak çalıştığı berbere gelerek tıraş oldu. Olay günü yeniden berber dükkanına gelen kişi, belindeki tabancayı çıkarıp, Aytekin Kıyga'ya ateş açtı.
İş yerinden koşarak çıkan şüpheli, yolda silah çekerek durdurduğu motosikletli bir kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı. Tabancadan çıkan mermilerle başından ve göğsünden ağır yaralanan Aytekin Kıyga, ambulansla götürüldüğü Seyhan Devlet Hastanesi´nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'AYAKLARINDAN VURMAMI İSTEDİ"
Saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren kişinin Güney T. olduğu tespit edildi. Adresi belirlenen Güney T., olay gecesi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi´nde sokak ortasında yakalandı.
Emniyete götürülen Güney T.'nin sorgusunda, "Mesut T., bana Aytekin'den alacağı olduğunu söyleyip, onu ayaklarından vurup korkutmamı istedi. Ben o anda paniğe kapılıp başına ve göğsüne sıktım. İkisinin arasındaki konunun ne olduğunu bilmiyorum" dediği öne sürüldü.
'BANA TUZUK KURUYORLAR' İDDİASI
Güney T.'nin ifadesi üzerine polis, Mesut T.'yi merkez Çukurova ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mesut T.'nin sorgusunda, "Ben ne vurulanı ne de vuranı tanırım. Olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Bana tuzak kuruyorlar" dediği iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mesut T. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.
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