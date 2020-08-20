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Belediye önünde vahşi infaz! Silah kabzası ile darbedip, tabanca ve tüfekle vurdular

Samsun'da, sokak ortasında husumetlisi 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hüsame Ünveren (24),hayatını kaybetti. Şüphelilerin, silah kabzası ile darbedip, yakın mesafeden tüfek ve tabanca ile ateş açtığı dehşet anları, cep telefonu kamerasına yansırken, o sıra yoldan geçen Canik MHP Meclis üyesinin ayağına da seken kurşun isabet etti. Kan donduran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

20.08.2020 - 08:01 | Güncelleme: ABONE OL
samsun belediye önünde cinayet
DHA

Samsun'da, sokak ortasında husumetlisi 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hüsame Ünveren (24),hayatını kaybetti. Olayda yoldan geçen Canik MHP Meclis Üyesi Celal G. de seken kurşunla yaralandı.

Kan donduran olay, dün saat 16.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'ndeki Canik Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Hüsame Ünveren, aralarında husumet bulunan kimliği belirsiz 2 şüphelinin tabanca ve av tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma ve kurşun isabet edip başına da darbe alan Hüsame Ünveren, kanlar içinde yere yığılıp, ağır yaralandı.

MHP MECLİS ÜYESİ DE SEKEN KURŞUNLA YARALANDI

Olay yerinden o sırada geçmekte olan Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Celal G. de seken kurşunla bacağından yaralandı. Silahlı saldırganlar, olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Ünveren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Bürosu ekiplerince kimlik tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, tedaviye alınan Celal G.´nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI ANI KAMERADA

Öte yandan, Ünveren´in başına tabanca kabzası ve tüfek dipçiği ile vurulduğu, ardından da tüfekle yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca anbean kayda alındı. Görüntüde; saldırganlar yaralı genci yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup daha sonra da tüfek dipçiği ile vurmayı sürdürüp ardından da tabanca ve tüfekle de ateş ettiği anlar yer aldı.

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  • erdalkara382020-08-20 08:16:30İdam idam idam yeter artık çıksın şu yasa????
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