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Son dakika haberi Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak

Giriş: 14.04.2023 - 00:39 | Güncelleme: ABONE OL
Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak! - Son dakika haberleri
HABERTURK.COM / DHA

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.

Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İZBAN ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 00.00'e kadar ücretsiz olacak.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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