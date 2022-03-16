Barcelona 20 yıl sonra Türkiye'de

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşacak.
Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
20 YIL SONRA
Türk takımlarıyla toplamda 15 kez karşılaşan Barcelona, ikişer kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, 9 kez de Galatasaray ile mücadele etti.
Türkiye'de 7 maça çıkan Katalan temsilcisi, bu müsabakaların 6'sını İstanbul, 1'ine de Trabzon'da yaptı. Son olarak Türkiye'de 24 Eylül 2002 yılında yine Galatasaray ile karşılaşan Barcelona, yaklaşık 20 yıl aradan sonra yine sarı-kırmızılılara konuk olacak.
Barcelona, söz konusu maçı 2-0 kazanmıştı.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu
Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.
Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu. Katalan temsilcisi, sarı-kırmızılılar karşısında favori gösterildiği ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.
Barcelona, La Liga'da ise 27 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Liginde çıktığı son 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Xavi Hernandez yönetimindeki Katalan ekibi, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off'unda Napoli ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.
Son olarak ligde Osasuna'yı 4-0'lık skorla mağlup eden Barcelona, İstanbul'a formda ve moralli gelecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!