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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberleri: Bakan Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye operasyon!

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye operasyon!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 09:22 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:22
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        Bakan Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye operasyon!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız" dedi.

        Bakan Yerlikaya şöyle devam etti: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı.

        İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H.K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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