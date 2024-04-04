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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yerlikaya: 2 bin 227 kardeşimizi getirttik

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya: 2 bin 227 kardeşimizi getirttik

        Bakan Yerlikaya: 1.348'i Gazze'den tahliye edilen, 879'u hastanelerde tedavi altına alınan hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 2 bin 227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara'ya getirttik. Bunların 1.871'ine de konaklama sağlıyoruz. Yine Filistin İnsani Yardım Bağış Kampanyasında Gazzeli kardeşlerimiz için bugüne kadar 900 milyon TL toplandı. 7 Ekim'den bugüne de, AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi ulaştırıldı

        Giriş: 04.04.2024 - 20:18 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:18
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        Bakan Yerlikaya: 2 bin 227 kardeşimizi getirttik
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