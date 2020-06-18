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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olarak gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk, EBA TV'nin 28 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık" dedi.

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ KARNELERİNİ E-OKUL'DAN ALACAK

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karnelerini e-okuldan almalarını istediklerini söyledi. Orta öğretim seviyesinde randevulu olarak, birkaç haftaya yayılarak okullardan karne alabileceklerini kaydetti. Teşekkür ve takdir belgelerinin de randevulu olarak okullardan alınabileceğini dile getirdi.

"OKULLAR AÇIK OLSAYDI DAHA DEVASA SORUNLARIMIZ OLACAKTI"

Bakan Selçuk, "Biz okulları 3 hafta açsaydık başka problemlerimiz olacaktı ama açmadık. Biz bunu telafi edebiliriz. Okulları açsaydık problemin nasıl yaşanacağını göreceklerdi. Okullar yarına kadar açık olsaydı daha devasa sorunlarımız olacaktı" dedi.

YAZ KİTAPLARI TEMMUZ'DA HERKESİN ELİNE ULAŞMIŞ OLACAK

Selçuk, "Yaz tatili ne kadar uzun olursa bir sonraki senin telafisi o kadar zor oluyor. Unutmayı telafi etmek zaman ister, kayıp olur. O yüzden yazı verimli geçirmemiz lazım. Türkiye'deki herkes 'Benim şuna ihtiyacım var' deyip bulamadığı hiçbir şey olamaz. Biz her şeyi sunalım. Ortaokul çocuklarımıza aplikasyonlar geliyor, liseler için farklı uygulamalarımız var. Her gün yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri vereceğiz. Yazın öğrencilerin kullanacağı kitapları pazartesi, salı günü tanıtacağız ve hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız. Temmuz'da herkesin eline ulaşmış olacak" diye konuştu.

TELAFİ DERSLERİ ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli." şeklinde konuştu.

"BİRÇOK SENARYOYA GÖRE HAZIRLIK VAR"

Covid-19 salgınında yeni dalga ihtimaline değinen Selçuk, Birçok senaryoya göre hazırlık olduğunu, problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlı olduklarını söyledi.