Bakan Özer: 6 ilde eğitime verilen ara uzatıldı

AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, felaketi yaşayan illerdeki eğitim ve öğretim döneminin ne zaman başlayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen iller için, "Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız" dedi.

Bakan Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Marta kadar uzattıklarını açıkladı. Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz" ifadelerini de kullandı.